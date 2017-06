Frankfurt - Der Goldpreis steigt heute Morgen auf ein Sechs-Wochenhoch von 1.290 USD je Feinunze, so die Analysten der CommerzbankGold erhalte dabei gleich von mehreren Seiten Unterstützung. Zu nennen seien die politischen Spannungen im Nahen Osten. Zudem hätten die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag enttäuscht, was die FED-Zinserhöhungserwartungen gedämpft habe. Nach der weitgehend erwarteten Zinserhöhung in der nächsten Woche würden die FED Fund Futures nur noch einen weiteren Zinsschritt bis Ende 2018 einpreisen. Der US-Dollar sei daraufhin auf handelsgewichteter Basis auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gefallen, ebenso die Rendite für 10-jährige US-Treasuries. Darüber hinaus stünden an diesem Donnerstag mit der EZB-Sitzung, den Unterhauswahlen in Großbritannien und der Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors Comey vor einem Senatsausschuss wichtige Ereignisse an.

