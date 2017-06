Frankfurt - Brent handelt weiterhin unter der Marke von 50 USD je Barrel, so die Analysten der Commerzbank.Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain hätten gestern die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Katar werde beschuldigt, den Terrorismus zu unterstützen. Zudem werde dem Golf-Emirat eine Nähe zum Iran zur Last gelegt. Ob und in welchem Ausmaß auch Energielieferungen von der gestrigen Entscheidung betroffen seien, lasse sich noch nicht abschätzen. Katar sei ein wichtiger Lieferant von (verflüssigtem) Erdgas für die Region und stelle ein Drittel der weltweiten LNG-Exporte. Bei Rohöl sei Katar dagegen ein vergleichsweise kleiner Akteur. Mit einer Tagesproduktion von 620 Tsd. Barrel gehöre Katar zu den kleineren OPEC-Ländern. Sein Beitrag bei den Produktionskürzungen belaufe sich auf lediglich 30 Tsd. Barrel pro Tag, von denen im Mai laut einer Reuters-Umfrage 93% umgesetzt worden seien.

