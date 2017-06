Bonn (ots) - Großbritannien wählt ein neues Parlament. Ging Premierministerin Theresa May zu Beginn des Wahlkampfs noch als klare Favoritin ins Rennen, so konnte ihr Herausforderer, Labour-Chef Jeremy Corbin, in den letzten Tagen stark aufholen. Mays Wiederwahl gilt bei britischen Meinungsforschungsinstituten zwar als wahrscheinlich, ihre Mehrheit im Unterhaus ist aber gefährdet. Welche Auswirkungen wird die Wahl in Großbritannien auf die Brexit-Verhandlungen haben? Welchen Einfluss werden Fragen der Inneren Sicherheit auf das Wahlverhalten der Briten haben? Diese und andere Fragen erörtert Moderatorin Mareike Bokern in einem phoenix-Themenschwerpunkt zur Wahl in Großbritannien mit dem England-Experten Graham Lucas.



Außerdem sendet phoenix zwei spannende Dokumentationen zu diesem Thema: "Großbritanniens neue Eiserne Lady", von den NDR-Autorinnen Hanni Hüsch und Julie Kurz, sowie "Großbritannien - Startschuss für Brexit", von Bettina Prendergast und Peter Fritz vom ORF.



