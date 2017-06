Marburg (ots) -



Reflux aus dem Magen in die Speiseröhre und die damit verbundenen Symptome sind aufgrund des Leidensdrucks der Betroffenen und der Häufigkeit in unserer Gesellschaft ein wichtiges medizinisches Thema. Protonenpumpenhemmer (PPI), wie Omeprazol, bringen nicht immer den gewünschten Erfolg und führen damit sicher teilweise zu Unzufriedenheit bei den Patienten. Doch jetzt gibt es Hoffnung: ZIVEREL®. ZIVEREL® ist ein neues Liquid zum Schutz und zur Regeneration der Speiseröhrenschleimhaut. Dank neuem hoch bioadhäsivem Komplex lindert ZIVEREL® die Beschwerden der Refluxkrankheit 3-fach zielgerichtet.



In der westlichen Welt leiden 40% der erwachsenen Bevölkerung mindestens einmal im Monat unter Sodbrennen. 14% erleben es wöchentlich und 7% berichten sogar von täglichen Episoden.1 Sodbrennen, das primäre Symptom der gastroösophagealen Refluxkrankheit, gehört somit zu den am häufigsten auftretenden Beschwerden in unserer Gesellschaft.



Die Standardtherapie mit Protonenpumpenhemmern (PPI) ist allerdings oft nicht ausreichend. Bei etwa 30% der Betroffenen kommt es trotz PPI zu andauernden Symptomen.2



Deshalb dürfte diese Botschaft viele erfreuen: Für Menschen mit Refluxsymptomen steht nun auch in deutschen Apotheken seit Juni 2017 ein innovatives Produkt zur Verfügung: ZIVEREL®. ZIVEREL® wird angewendet zur schnellen Linderung von gastroösophagealen Refluxsymptomen wie Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Säurereflux, Reizhusten und Stimmstörung. ZIVEREL® unterstützt die Schleimhautregeneration und lindert Symptome wie Brennen und Schmerzen.3



Das Besondere an ZIVEREL® ist, dass es dort ansetzt, wo die Beschwerden spürbar sind und die Schäden entstehen - nämlich in der Speiseröhre. ZIVEREL® ist eine Kombination aus Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat und Poloxamer 407. Die hoch bioadhäsive (haftende) Komponente Poloxamer 407 bewirkt, dass Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat wie eine zweite Haut an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zum Schutz vor im Magen gebildeter Salzsäure und Pepsin beiträgt. Chondroitinsulfat fördert darüber hinaus den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut.



ZIVEREL® - 3-fach zielgerichtet zur Linderung von gastroösophagealen Refluxsymptomen* dank neuem hoch bioadhäsivem Komplex:



- Linderung: Lindert schnell die gastroösophagealen Reflux-Beschwerden wie Brennen und Schmerzen3



- Schutz: Hoch bioadhäsives Poloxamer 407 bewirkt, dass Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zum Schutz vor Salzsäure und Pepsin beiträgt.4



- Regeneration: Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat fördern die Regeneration und Reperatur der Speiseröhrenschleimhaut.3, 5-7



ZIVEREL® ist in praktischen Beuteln à 10 ml Lösung zur schnellen und unkomplizierten Einnahme erhältlich. Soweit nicht anders verordnet, erfolgt die Einnahme nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen. Besondere Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sind bislang nicht bekannt. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile oder in Schwangerschaft und Stillzeit sollte ZIVEREL® nicht angewendet werden.



Ab jetzt können Betroffene von ZIVEREL® profitieren - dem neuen Liquid zum Schutz und zur Regeneration der Speiseröhrenschleimhaut!



* Zur Linderung von gastroösophagealen Reflux-Symptomen wie Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Säurereflux, Reizhusten und Stimmstörung



