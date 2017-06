Schon bevor Columbus aus Versehen den amerikanischen Kontinent entdeckte, wurden in Venedig Schiffe nach einem Fließband-ähnlichen Konzept gebaut. Es dauerte dann aber bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, bis Henry Ford das erste permanente Fließband in Betrieb nahm und somit die Produktivität seiner Fabriken drastisch steigerte. Seither ist das Fließband aus den meisten Fertigungsstätten nicht mehr wegzudenken und bildet die Grundlage für die effiziente Massenfertigung.

Was über 100 Jahre lang nahezu konkurrenzlos war, sieht sich nun jedoch einem ambitionierten Herausforderer gegenüber: Mobile robotische Systeme stehen in den Startlöchern, um sich den Aufgaben anzunehmen, in denen sich das klassische Fließband als zu unflexibel erweist.

Im industriellen Umfeld wird das Fließband zunehmend durch teil- oder vollautonome, mobile robotische Systeme abgelöst oder ergänzt. In vielen Branchen sollen die Produkte immer individueller und spezifischer konfiguriert werden. Hier sind unidirektionale Transportsysteme zu unflexibel und ineffizient. Daneben gibt es im Logistikumfeld, in Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen eine stark steigende Nachfrage nach autonomen Transportsystemen. Damit sich diese etablieren, müssen sie aber nicht nur leistungsstark, sondern auch kostengünstig und wartungsarm sein. Intelligente Achsen sind hierfür ein erfolgsversprechender Ansatz.

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) beziehungsweise Automated Guided Vehicles (AGV) sind per se keine neue Entdeckung, konnten sich bisher aber nur sehr vereinzelt gegen klassische Lösungen wie Fließbänder, bemannte Gabelstabler und festinstallierte Regalroboter durchsetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig. So ist der Schritt von Prototypen hin zu einer Serienfertigung bei vielen Produkten oft äußerst aufwendig und mit immensen Kosten verbunden. Zudem erwies sich die Integration von Antrieb, Navigationstechnik und Mechanik oft als sehr komplex und teuer. Ein weiterer Kostenfaktor und zugleich mögliche Fehlerquelle ist die umfangreiche Verkabelung bei mobilen Systemen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...