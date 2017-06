Bad Marienberg - Am Rande des EU-China-Gipfels am Freitag in Brüssel haben EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und He Lifeng, Vorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission der Volksrepublik China, in Brüssel Gespräche über eine Zusammenarbeit bei der Kontrolle staatlicher Beihilfen vereinbart, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

