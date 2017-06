Im Land der Hamburger und Mikrowellen will Matt Salzberg die Amerikaner wieder zum Kochen bringen. Sein Start-up Blue Apron wächst im hart umkämpften Markt rasant. Nun holt er sich frisches Geld an der Börse.

Matt Salzberg hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der 34-Jährige will die Amerikaner wieder zurück in die Küche und zum Kochen bringen. Kein leichtes Unterfangen in dem Land, in dem Lieferdienste, Fastfood und Mikrowellengerichte meist das heimische Mahl ersetzen. Mit dem Start-up Blue Apron können auch Kochanfänger dank Rezept und bereits abgemessener frischer Zutaten ein stattliches Abendessen zaubern. Alles wird bis an die Haustür geliefert.

Eine Million Menschen nutzen den Lieferdienst bereits. Jetzt will der Vorstandsvorsitzende und Gründer Salzberg auch die Aktionäre davon überzeugen: Blue Apron, dessen Name für die blauen Kochschürzen für Anfänger-Köche steht, hat bei der Börsenaufsicht SEC offiziell den Börsengang beantragt. Damit will Salzberg vor den Konkurrenten an den öffentlichen Kapitalmarkt gehen.

Blue Apron ist eine Erfolgsgeschichte. Seit Salzberg das Unternehmen vor fünf Jahren mit seinen ...

