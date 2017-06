Genf - "Theresa May hat im Moment eine Mehrheit von fünf konservativen Sitzen im Parlament - ein sehr knapper Vorsprung", findet Hartwig Kos, Vize-CIO und Co-Head Multi-Asset Team bei SYZ Asset Management."Dies bedeutet, dass die britische Premierministerin die gesamte Konservative Partei hinter sich haben muss, um Gesetze verabschieden zu können. Hinzu kommt: Seit dem Referendum über Großbritanniens Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) (und auch vorher) ist die Tory Party zwischen proeuropäischen Unterhausabgeordneten und so genannten "Brexiteers" (pro-Brexit Parlamentsmitglieder) gespalten. Dieses Zerwürfnis innerhalb der regierenden Partei erschwert für Theresa May die Verhandlungen über die Bedingungen des Brexit".

Den vollständigen Artikel lesen ...