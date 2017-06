Terror, Qatar, UK-Wahl - nichts hält den DAX derzeit ernsthaft auf. Auch nicht die EZB, sagt Robert Halver von der Baader Bank. Denn... Die Italiener müssten erst wählen, Mario Draghi werde Renzi da nicht reingrätschen. Und auch sonst bleibt Robert Halver gelassen, was die EZB angeht. Also keine Andeutungen auf eine Zinswende in diesem Monat. Wohl nicht. Die EZB werde die künstliche Befruchtung fortführen, vorerst. Also alles eitel Sonnenschein? Nein, sehen Sie hier wo Licht und Schatten fallen.