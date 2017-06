Mainz (ots) -



Mit Hilfe von Publikumslieblingen wollte Hitler die nationalsozialistische Ideologie in den Herzen der Menschen verankern. Besonders Spitzensportler wie den Boxer Max Schmeling oder den Bergsteiger Heinrich Harrer machte er zu nützlichen Idolen - ob sie wollten oder nicht. Die Dokumentation "Helden der Propaganda - Sportler in der NS-Zeit", die ZDFinfo erstmals am Freitag, 9. Juni 2017, 20.15 Uhr, sendet, beleuchtet, wie die Athleten von einem verbrecherischen Regime zum Vorbild erkoren und zum Star gemacht wurden.



Filmautor Frank Gensthaler geht der Frage nach, wie groß die Versuchung für die umworbenen Sportler war, im Sinne des Regimes mitzumachen. Hätten sie dieser Versuchung auch widerstehen können? Und wie lebte es sich damit, ein Handlanger und Werkzeug der Macht zu sein? Die Dokumentation beleuchtet den Missbrauch von Sympathie- und Leistungsträgern zur Aufwertung einer menschenverachtenden Ideologie.



"Helden der Propaganda - Sportler in der NS-Zeit" sendet ZDFinfo erneut am Samstag, 8. Juli 2017, 21.45 Uhr.



