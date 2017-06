Doha, Katar, und Kuwait City, Kuwait (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führende Automarke, hat seine beiden Vorzeigemodelle, den GS8, einen SUV mit 7 Sitzen, und die Oberklasse-Limousine GA8, in Katar und Kuwait auf den Markt gebracht. Der Start bedeutet für die Weiterentwicklung von GAC Motor einen wichtigen Schritt nach vorne hin zu einem internationalen Autohersteller und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, den Verbrauchern auf der ganzen Welt die werthaltigsten Produkte und Dienstleistungen anzubieten.



Die Fahrzeuge wurden im Rahmen einer Veranstaltung vorgestellt, an der eine Reihe erlesener Gäste teilnahmen. Darunter waren etwa der Botschafter der Volksrepublik China in Katar, Herr Li Chen, der Berater für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten, Herr Yang Song, sowie der Berater für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten der Volksrepublik China in Kuwait, Herr Cheng Rongru. Hintergrund ist die Unterstützung der chinesischen Regierung bei der Entwicklung von chinesischen Marken für den globalen Markt.



"Wir sind, was die zukünftige Entwicklung von GAC Motor in Katar anbelangt, sehr zuversichtlich und wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern vor Ort noch mehr ausgezeichnete Modelle anzubieten", sagte der Vertreter von GAC Motor. "2017 jährt sich die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Katar zum 29. Mal und wir hoffen, dass GAC Motor als Bindeglied zwischen den beiden Ländern und für eine weitere Ausdehnung der Zusammenarbeit beim Handel dienen kann."



Beim SUV GS8 mit seinen sieben Sitzplätzen und bei der Oberklasse-Limousine GA8 handelt es sich jeweils um High-End-Fahrzeuge, die mit den jüngsten 320T-Motoren der zweiten Generation ausgestattet sind. Die Karosserie des GS8 besteht komplett aus 95-prozentigem hochfestem Stahl, um den nordamerikanischen SUV-Standard gegen Einwirkungen von außen zu erfüllen. Das Modell verfügt über ein intelligentes Fahrassistenzsystem, wozu etwa die Extremversion der 9. Generation des Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP; Electronic Stability Program), ein 360-Grad-Panorama-Kamerasystem, ein System zur Adaptiven Geschwindigkeitsregelung (ACC; Adaptive Cruise Control) und acht Airbags gehören. Der GS8, der 2016 in China herausgebracht wurde, wartet mit einer beeindruckenden Leistung auf und hat sich im April unter allen Full-Size-SUVs auf dem Markt zum bestverkauften Fahrzeug aufgeschwungen.



Dabei verfügt der GA8 nicht nur über den besten Motor, das beste Getriebe und die beste Karosserie von GAC Motor, sondern bietet auch eine verfeinerte und luxuriöse Innenausstattung und ein ebensolches Außendesign. Mit seinen natürlichen Materialien, die nur einen geringen Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC; Volatile Organic Compounds) aufweisen, und einem PM-2,5-Partikelfilter in der Fahrgastzelle ist das Modell darauf ausgelegt, ein umweltfreundliches Fahrerlebnis zu bieten. Der GA8 verfügt über den gleichen Antriebsstrang wie der GS8 und über dieselbe große Fülle an Funktionen für die Fahrsicherheit, die bei der Navigation helfen, ein besseres Kollisionswarnsystem bieten und aktive Unterstützung beim Bremsen liefern.



Yu Jun, der Präsident von GAC Motor, wies darauf hin, dass die Entwicklung von GAC Motor durch die Positionierung im High-End-Segment, über Qualität als oberstes Prinzip und mithilfe von innovationsgetriebenen Fortschritten vorangetrieben werde, während der Start des GS8 und des GA8 im Nahen Osten ein wichtiger Schritt des Unternehmens sei, um als internationaler Autohersteller, der in puncto Forschung, Produktion und Vertrieb heraussticht, auf den globalen Märkte Fuß zu fassen.



"Die Fokussierung auf die wichtigsten Märkte ist der Ausgangspunkt, von dem aus wir unsere Vertriebskanäle ausbauen wollen. Wir werden unsere Präsenz in den Ländern, die an der Initiative ,Neue Seidenstraße' teilnehmen, und auf anderen aufstrebenden Märkten weiter stärken und gleichzeitig unser globales Geschäft weiter ausdehnen und mithilfe eines Mittel- bis Oberklasse-Markenauftritts versuchen, auf die Märkte in Nordamerika und Europa zu kommen."



Neueste Entwicklungen des Unternehmens



Zur Unterstützung seiner internationalen Ausdehnung hat GAC Motor ein weltweites Vertriebs- und Service-Netzwerk aufgebaut, das 14 Länder abdeckt und darauf ausgerichtet ist, bis spätestens 2019 auf den US-Markt zu kommen und sich darüber weiter auf den Top-Märkten im Automobilbereich festzusetzen.



Das Unternehmen kann sich dabei auf sein GAC Automotive Engineering Institute stützen und konnte sich mit dessen Hilfe auch ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk für die Automobilbranche aufbauen, das unterstützt wird durch das unternehmenseigene Technologiezentrum, weltweite Top-Zulieferer und Forschungseinrichtungen. Kunden auf der ganzen Welt wird so mehr Qualität zur Verfügung gestellt.



Die Modelle des Unternehmens konnten bereits weltweit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf der Detroit North American International Auto Show (NAIAS) 2015 erhielt GAC Motor von Yahoo Finance die Auszeichnung "Innovation for the Future" und während der Dubai International Motor Show 2015 berichteten führende Medien, wie Reuters und Associated Press, voll des Lobes über GAC Motor und bezeichneten das Unternehmen als "die beste chinesische Automarke".



Im Januar 2017 war GAC Motor erneut auf der NAIAS vertreten. Sein dort neu vorgestellter GS7 wurde von der New York Times als "eine neue Generation der Blockbuster-SUVs" gepriesen und Forbes nannte es ein "beeindruckendes weltweites Debüt".



GAC Motor konnte über einen Zeitraum von sechs Jahren ein Wachstum von 85 Prozent aufrechterhalten. 2016 verkaufte das Unternehmen weltweit mehr als 380.000 Autos. Mehr als 120.000 Autos aus allen Produktreihen wurden im ersten Quartal 2017 verkauft, was einem Anstieg im Jahresvergleich um 68,4 Prozent entspricht.



Das Unternehmen plant, in den nächsten fünf Jahren 20 bis 30 neue Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, wobei neun davon 2017 an den Start gehen sollen. Darunter befinden sich die brandneuen Modelle GS7, GS3, GA4 und GM8 sowie drei Elektroautos und zwei aktualisierte Modelle.



"Durch die Einbindung von zusätzlichen Ressourcen und die Zusammenarbeit mit Vertriebsgesellschaften und anderen Partnern engagiert sich GAC Motor bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen mit der besten Qualität für Kunden auf der ganzen Welt", sagte Yu.



Über GAC Motor



GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken im diesem Zeitraum. GAC Motor rangiert im vierten Jahr in Folge unter allen chinesischen Marken auf dem obersten Platz und nimmt in der China Initial Quality Study 2016 von J.D. Power Asia Pacific unter allen globalen Marken den 5. Platz ein.



