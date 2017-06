Larry Thompson soll Volkswagen unter die Lupe nehmen. Das ist Teil eines Deals der Wolfsburger mit den US-Behörden. Doch womöglich bekommt der Aufpasser keine Einsicht in alle relevanten Dokumente.

Der im Zuge des Dieselskandals von den US-Justizbehörden bestellte VW-Aufpasser Larry Thompson bekommt nach eigenen Angaben bei Volkswagen womöglich keine Einsicht in alle Dokumente. "Ich werde vollständigen Zugang zu allen Informationen des Unternehmens haben, aber wegen laufender Untersuchungen könnte es auch Beschränkungen geben", sagte der 72-jährige sogenannte "Monitor" des VW-Konzerns am Dienstag in Wolfsburg. ...

