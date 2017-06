»Alle Werkzeuge, die wir beim Einsatz vor Ort brauchen, sind übersichtlich untergebracht, so dass wir schnell darauf zugreifen können«, sagt Torsten Behmenburg, technischer Leiter bei der Firma WSS Security in Mülheim an der Ruhr. Er hat eine Bott Vario Fahrzeugeinrichtung bei seiner Arbeit getestet und ist sehr zufrieden damit. »Es ist einfach herrlich, wenn immer alles an seinem Platz liegt und man nicht nach dem Werkzeug suchen muss. Da wir leicht auf unser Material zugreifen, können wir zügig arbeiten. Dazu kommt ein sehr professioneller und positiver Eindruck beim Kunden. Wenn er mal ins Auto schaut, sieht er gleich, dass hier Ordnung herrscht. Außerdem sieht die Fahrzeugeinrichtung sehr edel aus. Sehr praktisch sind die vielen Zurrpunkte im Laderaum. Damit sichern wir unsere Klappleiter oder auch mal die Kabeltrommeln. Nichts fliegt durch die Gegend und auch bei der Ankunft am Einsatzort sind die Sachen noch da, wo wir sie beim Beladen stehen haben wollten.«

Für das Elektrohandwerk gibt es eine Vielzahl innovativer Lösungen zur Ladungssicherung. Kabelrollen, ...

