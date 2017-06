IRW-PRESS: Far Resources Ltd.: Far Resources plant die Exploration für 2017 im Lithiumkonzessionsgebiet Zoro in Snow Lake, Manitoba

6. Juni 2017 - Vancouver, BC: Far Resources Ltd (CSE: FAT) (FWB: F0R) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Mitte Juni mit einem umfangreichen Programm seine Explorationsaktivitäten für 2017 aufnehmen wird; vorgesehen sind die geologische Kartierung und Prospektierung, mineralogische und geochemische Untersuchungen und eine Optimierung des 3D-Modells für den spodumenhaltigen Pegmatit von Zoro in Gang Nr. 1. Mit diesen Ansatz wird das geologische Verständnis des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro (das Konzessionsgebiet) erweitert und das Unternehmen für sein nächstes Bohrprogramm in dem Konzessionsgebiet positioniert; außerdem ist die Erstellung eines technischen Berichts nach den Anforderungen der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte gemäß dem NI 43-101 anvisiert.

Auf ihrer Reise in das Lithiumkonzessionsgebiet Zoro im Juni werden das Management und die technischen Berater von Far Resources von den sehr erfahrenen, hoch angesehenen und auf Pegmatit spezialisierten Wissenschaftlern Dr. Robert Linnen von der University of Western Ontario (London) und Dr. Tania Martins vom Manitoba Geological Survey, ansässig in Winnipeg, begleitet. Sowohl Professor Linnen wie auch Dr. Martins werden sich an der Felduntersuchung beteiligen, mit der eingeschätzt werden soll, ob eine wissenschaftliche Erforschung des Pegmatitsystems Zoro möglich ist. Dabei werden die freigelegten Teile der Pegmatitgänge von Far Resources sowie die Kerne aus zwei Bohrprogrammen untersucht; Ziel ist die Entwicklung von Parametern, die sich für die Erkundung des unbekannten spodumenhaltigen Pegmatits in dem Konzessionsgebiet und weiterer Zonen mit bisher unentdecktem Spodumen im Bereich der bekannten Pegmatite eignen. Vor der Feldexkursion wird das derzeitige 3D-Modell des Pegmatits von Zoro-Gang Nr. 1 von Orix Geosciences aktualisiert; Grundlage sind die Informationen, die das Unternehmen mit dem vor Kurzem abgeschlossenen Bohrprogramm gewonnen hat, unter anderem die Bohrprotokolle und Analysedaten. Bei diesem Besuch im Konzessionsgebiet werden das geologische Programm und das Kartierungsprogramm für 2017 ausgearbeitet.

In Vorbereitung der anstehenden Exploration hat das Unternehmen im Rahmen des Mineral Exploration Assistance Program (MEAP) der Provinzregierung von Manitoba einen Zuschuss als Unterstützung bei den Explorationsaufwendungen beantragt. Mit den Zuschüssen im Rahmen des Mineral Exploration Assistance Program (MEAP) sollen die Explorationstätigkeiten erhöht und Aktivitäten gefördert werden, die zur Erschließung neuer Minen und neuer Lagerstätten mit Industriemineralien in Manitoba führen könnten.

Keith Anderson, der President und CEO von Far Resources, merkte an: Mit dem Abschluss der zweiten Runde der Bohrungen in Gang Nr. 1 des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro und der Bestätigung des hohen Lithiumgehalts in diesem spodumenhaltigen Gang sind wir bestrebt, mit der Unterstützung von Dr. Bob Linnen und Dr. Tania Martins rasch unser Explorationsprogramm für 2017 zu planen. Durch die geplanten Tätigkeiten sind wir in der Lage, die Gänge Nr. 2 bis 7 auf unserem optionierten Gebiet zu bewerten und auch unser nächstes Bohrprogramm im Gang Zoro 1 vorzubereiten, während wir gleichzeitig einen technischen Bericht gemäß dem NI 43-101 erstellen. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mark Fedikow, P.Geo., einer nach NI 43-101 qualifizierten Person, überprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources wird möglicherweise Konzessionsgebiete oder Optionen auf Konzessionsgebiete erwerben, um sein fortwährendes Ziel zu erfüllen, Rohstoff-Chancen zu lokalisieren, voranzutreiben und ihr Potenzial freizusetzen. Far Resources verfügt derzeit über zwei Mineralprojekte. Das Lithiumprojekt Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake, MB. Manitoba wurde vom Fraser Institute als das weltweit zweitbeste Rechtssystem für Bergbauinvestitionen eingestuft. Das zweite Projekt ist das Projekt Winston in New Mexico, USA. Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Bergbaugebiet mit potenziellen Silber- und Goldlagerstätten. Auch New Mexico wird vom Fraser Institute als eines der 25 bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt eingestuft. Für umfassende Informationen über unsere derzeitigen Projekte besuchen Sie bitte unsere aktualisierte Website unter www.farresources.com. Far Resources hat die Option auf seine zu 100% unternehmenseigene Liegenschaft Tchentlo Lake in British Columbia, Kanada, an Alchemist Mining Inc. verkauft.

