Der chinesische Photovoltaik-Hersteller steigerte seinen Modulabsatz im ersten Quartal auf mehr als zwei Gigawatt. Eine Steigerung um fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz legte im selben Zeitraum jedoch nur um knapp zehn Prozent zu.Die Jinko Solar Holding Co. Ltd. hat im 1. Quartal 2017 Solarmodule mit der Rekordmenge von 2068 Megawatt abgesetzt. Dies sei ein Anstieg um 19,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 29,3 Prozent mehr als noch im Vorjahresquartal, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller bereits am Montag mit. Der Umsatz sei auf 839,3 Millionen US-Dollar ...

