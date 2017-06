Neuerlicher Höchststand, natürlich. Und zum ersten Mal seit Auflage vor knapp sechs Jahren ein Plus von in summa über 50%: kaum zu glauben. Hier geht's übrigens direkt zum PDF des BondGuide #11-2017 Ja, und das nur mit den ach so schrecklichen Mittelstandsanleihen. Die Beimischung des Volkswagen-Floaters sowie zuvor des österreichischen Großunternehmens Wienerberger - dessen wunderbare 6,5%-Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...