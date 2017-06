Liebe Leser,

es gibt Neuigkeiten von Morphosys. Nachdem das Unternehmen erst am 2. Juni mitgeteilt hatte, dass die Phase 3-Studie mit MOR208 und Bendamustin starten soll, gab es nur wenige Tage später direkt weitere News von Morphosys. Und zwar gab es zu MOR202 aktualisierte klinische Daten, die Morphosys im Rahmen einer Konferenz vorgestellt hat. Der würdige Rahmen war dabei die Jahrestagung der "American Society of Clinical Oncology (ASCO)", welche in den USA in Chicago stattgefunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...