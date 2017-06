Lieber Leser,

die Aktie der Deutschen Bank hat sich in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Schaut man sich die bisherige Jahresperformance in 2017 an, notiert der DAX-Titel mit fast 10 Prozent im Minus. Die rivalisierende Commerzbank kommt im selben Zeitraum dagegen auf ein Kursplus von fast 30 Prozent. Das nenn ich mal einen eklatanten Unterschied!

Ausbruch gescheitert

Mitte Mai startete die Aktie einen weiteren Versuch, aus ihrer seit Anfang ...

