Lieber Leser,

wie bereits mehrmals von mir und anderen Analysten erwähnt ist der hauptsächliche Kritikpunkt an dem aktuellen Bullenmarkt in den US-Indizes die hohe Bewertung, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Bezogen auf den S&P 500 Index notiert das KGV deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 16-17. Einfach ausgedrückt: Der Preis läuft den Gewinnen voraus. Die gängige Annahme ist, dass sich der Preis früher oder später an die faire Bewertung anpasst. Das ist leider zu pauschal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...