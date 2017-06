Frankfurt - Die gestrige Schwäche bei den Industriemetallpreisen setzt sich heute fort, so die Analysten der Commerzbank.Als Grund würden die Analysten eine gestiegene Risikoaversion der Anleger und insbesondere eine Skepsis der Marktteilnehmer in Bezug auf die Metallnachfrage Chinas sehen. Die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden vorläufigen Mai-Handelsdaten Chinas würden kaum Unterstützung versprechen und dürften eher eine schwächere Nachfragedynamik bestätigen.

