Das amerikanische Stahlunternehmen Nucor (ISIN: US6703461052, NYSE: NUE) wird eine Quartalsdividende von 37,75 US-Cents auszahlen. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem letzten Quartal unverändert. Dies ist die 177. Quartalsdividende in Folge, die Nucor an seine Investoren ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 11. August 2017 (Record day: 30. Juni 2017). Im November 2016 erfolgte eine Steigerung um 0,25 Cents vierteljährlich. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...