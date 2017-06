Zürich - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) zieht eine äusserst positive Bilanz aus der abgelaufenen Handelswoche. Das Gesamtvolumen verdoppelte sich mit CHF 5.43 Mio. nahezu und auch die Anzahl der Abschlüsse stieg von 131 auf 285 deutlich. Auch der ZKB KMU Index schloss die Handelswoche höher ab, indem er sich um 3% auf 1'344,93 Punkte verbesserte.

Einmal mehr trieben die Zur Rose-Titel die Performance. Die Apotheken-Gruppe zog mit der Ankündigung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 2017 die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Zahlreiche Indizien weisen auf einen Börsengang mit Kapitalerhöhung hin. Von Seiten des Unternehmens hiess es, dass der Verwaltungsrat noch weitere Optionen zur Mittelaufnahme wie weitere private Finanzierungen sowie auch die Möglichkeit von zusätzlichen Fremdfinanzierungen evaluiere. Der Kurs erreichte darauf einen neuen Höchststand von CHF 135. Mit einem Volumen von CHF 2.4 Mio. in 108 Transaktionen war Zur Rose der aktivste Titel in der vergangenen Woche. Mit einem Kursplus von 11,4% positionierte er sich hinter Pilatus Bahnen (+12,8%) an zweiter Stelle der Gewinnerauflistung.

Ebenfalls rege umgesetzt wurden die WWZ Aktien mit einem Umsatz von gut CHF 674'000, erzielt mit 15 Abschlüssen. In den Partizipationsscheinen von Weleda generierte die ZKB fast CHF 468'000 (14 Trades) und in Holdigaz knapp CHF 313'000 (4 Trades). Reishauer Namen und Plaston Holding erreichten in vier und acht Abschlüssen ein Volumen von CHF 281'000 respektive CHF 122'000 CHF. An dritter Position auf der Gewinnerseite rangierten Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft mit einer Zunahme um 10%. Dahinter legten Stadtcasino Baden um 5.6% zu. Nach einem Verlust im Vorjahr wies das Unternehmen 2016 einen Gewinn von CHF 2.12 Mio. aus. Zudem können die Aktionäre an der kommenden Generalversammmlung über eine um CHF 5 CHF höhere Dividende von CHF 20 CHF je Aktie abstimmen.

Rigi Bahnen waren trotz der publik gemachten Mehrkosten für die Renovierung des Hochperrons im Bahnhof Goldau rege nachgefragt. Der Geldkurs schloss mit einem Plus von 3.2%. Bei den Verlierern gab es keine erwähnenswerten Neuigkeiten. Espace Real Estate gingen um 2.6% zurück; acrevis Bank büssten 2.3% ein; Zürcher Oberland Medien 2.1%; NZZ und Schweizer Zucker verloren 1.3% respektive 1.1%. Neben den Stadtcasino Baden legte auch die Berner Kursaalgruppe ihre Jahreszahlen vor. Sie verdiente 2016 insbesondere aufgrund von Sonderfaktoren weniger. Derweil stiegen der Betriebsertrag und der EBITDA etwas an. Der Verwaltungsrat beantragt einen Dividendenverzicht. Im weiteren gab Cendres + Métaux den Kauf der PRG Mannufacture SA in Delémont bekannt. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. (Quelle: awp)

