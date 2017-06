Kaum einer hatte Blackberry als Smartphone-Hersteller noch auf dem Radar. Doch jetzt gelang mit dem KEYone ein überraschendes Comeback. Das Gerät war bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Was aber natürlich auch an kleinen Liefermengen liegen kann. Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wendet sich der Aktie von Blackberry zu und gibt seine Einschätzung des Wertes ab. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.