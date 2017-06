Weißbuch des Unternehmens setzt neue Logistikstandards



Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Marken hat heute die Veröffentlichung seines Direct to Patient (DTP) White Book Industry Guide bekanntgegeben. Der Leitfaden vermittelt den Kunden von Marken klare logistische Leitlinien für Studien, die in der heimischen Umgebung des Patienten durchgeführt werden.



Marken erweitert kontinuierlich sein Serviceangebot für klinische Logistiklösungen mit unterstützender Technik und Kompetenz im regulatorischen Bereich. Die in der heimischen Umgebung des Patienten (Direct to Patient, DTP) erbrachten klinischen Services sind die derzeit am schnellsten wachsende Dienstleistung in Markens Portfolio, was im Einklang mit dem Branchentrend hin zur patientenzentrierten Ausrichtung steht. Marken verwaltet seit Etablierung des DTP-Programms im Jahre 2012 das branchenweit größte Portfolio an aktiven DTP-Versuchsreihen, darunter globale Studien mit über 15.000 Patienten, und unterstützt derzeit Direct to Patient-Services für mehr als 1.600 Prüfzentren in 45 Ländern auf der ganzen Welt.



Der neue White Book Industry Guide beschreibt, wie klinische Direct to Patient-Services beschaffen sein müssen, um die Konformität mit den Industrie- und regulatorischen Standards zu gewährleisten. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Lieferung von klinischen Versuchsmaterialien direkt an die Haustür des Patienten sowie Abholung der Proben, Anlieferung von gesammelten biologischen Proben, Schutz der Daten und Rücknahme von unbenutzten oder abgelaufenen klinischen Versuchsmaterialien. Das Unternehmen bietet durch seine Partner auch globale Pflegedienste für Patienten im heimischen Umfeld an.



Markens CEO Wes Wheeler kommentiert, "Wir freuen uns, dass wir mit unserem Weißbuch einen Leitfaden für die Branche anbieten können. Der Guide stützt sich auf die Erfahrungen aus den vielen erfolgreichen Direct to Patient-Studien, die wir für unsere Kunden abgewickelt haben, und sorgt für mehr Transparenz hinsichtlich lokaler Vorschriften, um unseren Kunden bei der Festlegung neuer Protokolle für Studien am Patientenstandort zu helfen. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung als bevorzugter Partner für die führenden tragenden Pharmaunternehmen, klinischen Forschungseinrichtungen, Auftragshersteller und zentralen Labors".



Eine Kopie des von Marken herausgegebenen Direct to Patient-Leitfadens für die Branche können Sie per E-Mail unter info@marken.com anfordern.



Informationen zu Marken



Marken ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von UPS und das einzige Unternehmen, das sich voll und ganz der Umsetzung von patientenzentrierten Lieferketten für die Arzneimittelindustrie und Biowissenschaften widmet. Marken steht bei direkt für Patienten erbrachten Dienstleistungen und beim Transport biologischer Proben unangefochten an der Spitze und verfügt für die Lagerung und den Vertrieb von Materialien für klinische Studien über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 45 Standorten auf der ganzen Welt. Die mehr als 730 Mitarbeiter von Marken wickeln jeden Monat 50.000 Arzneimittel- und biologische Probenlieferungen aller Temperaturbereiche in über 150 Ländern ab. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung, Lagerung und Distribution von Hilfsstoffen, Verifizierung und Qualifizierung von Transportstraßen sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position von Marken in der Arzneimittel- und Logistikindustrie ab.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/128173/marken_new_website_logo.jpg



OTS: Marken newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100127.rss2



Pressekontakt: Christine Noble info@marken.com +1 919 474 6890 www.marken.com