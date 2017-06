KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Kuwait will im Konflikt zwischen dem Golf-Emirat Katar und mehreren arabischen Staaten eine zentrale Rolle als Vermittler einnehmen. Kuwaits Emir Sabah al-Ahmed al-Dschabir al-Sabah machte sich am Dienstag auf den Weg nach Saudi-Arabien, wie die staatliche kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna meldete. Er werde auf der Reise nach Riad von einer hochrangigen Delegation begleitet.

Scheich Sabah hatte bereits am Montag mit dem katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani telefoniert und ihn aufgerufen, den Bemühungen um eine Entspannung eine Chance zu geben. Kuwait ist in der Vergangenheit bereis häufiger als Schlichter aufgetreten. So vermittelte das Land im Jahr 2014, als Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Botschafter aus Katar abzogen.

Saudi-Arabien und weitere arabische Staaten hatten am Montag alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Golf-Emirat die Unterstützung von Terrororganisationen und eine zu große Nähe zum schiitischen Iran vor./jku/DP/she

AXC0205 2017-06-06/15:54