FMW-Redaktion

Als die Trump-Rally, auch Reflations-Trade genannt, noch intakt war, fielen Anleihekurse (stiegen also die Renditen), währen die Aktienmärkte haussierten. Mehr Wachstum, mehr Inflation, mehr Zinsanhebungen durch die Fed, so die Logik in Kurzform. In den letzten Wochen aber hat es ein eigentlich eher Ungewöhnliches Phänomen gegeben: die Kurse für US-Staatsanleihen stiegen (die Rendite fiel also), und US-Aktien stiegen auch. Meistens ist das ein Gegensatz: entweder Anleihen steigen, oder eben Aktien, selten jedoch beides.

Dass zuletzt beide Anlageklassen stiegen, liegt einerseits an den sogenannten Risk parity funds, also Fonds, die Anleihen und Aktien in einem meist klar definierten Verhältnis kaufen, um eine Parität der Risiken herzustellen (daher der Name Risk parity). Der zweite Grund, warum vor allem die US-Anleihen stiegen, sind die Käufe der ausländischen Notenbanken, die noch in 2016 in großem Volumen US-Staatsanleihen verkauft hatten.

Besonders ins Gewicht fällt in diesem Zusammenhang, neben Japan, China. Und das Reich der Mitte ist nun in einer anderen Situation als noch im Jahr 2016. Im Vorjahr litt China unter massiven Kapitalabflüssen, ...

