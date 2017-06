Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer beschäftigt sich mit dem steigenden Euro-Kurs.

Ulf Sommer, Handelsblatt

Europas Konjunktur läuft stärker als in Amerika. Auch steigen die Gewinnerwartungen für die europäischen Unternehmen kräftiger. Deshalb legen die Aktienkurse stärker zu. Doch einen Schönheitsfehler übersehen die für Europa optimistischen Analysten, deren Zahl immer größer wird. Mit der Konjunktur erholt sich auch der Euro kräftig: er legte zum Dollar in nur zwei Monaten um sieben Prozent zu. Das mindert die Erträge für alle Unternehmen, die in Amerika Geschäfte machen. Gut möglich, dass die Gewinne also weniger stark steigen, als jetzt noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...