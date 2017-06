Frankfurt - In den USA hat die Ernte von Winterweizen begonnen - nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums USDA sind bereits 10% der Flächen abgeerntet und damit mehr als im langjährigen Durchschnitt, so die Analysten der Commerzbank.Dies drücke auf den Preis. Dagegen steige der Preis für Sommerweizen an der Getreidebörse in Minneapolis auf ein Ein-Jahreshoch von knapp unter 600 US-Cents je Scheffel. Der dort gehandelte proteinreichere Sommerweizen werde derzeit durch heiße und trockene Witterung in den nördlichen Anbaugebieten der U.S. Plains gefährdet. Der Pflanzenzustand habe sich bereits deutlich verschlechtert: Laut USDA seien nur noch 55% der Pflanzen in gutem oder sehr gutem Zustand. Dies sei die schlechteste Bewertung zu diesem Zeitpunkt seit 2002. In der Vorwoche seien immerhin noch 62% der Pflanzen mit gut oder sehr gut bewertet worden, im Vorjahr 79%.

