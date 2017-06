Die konjunkturelle Lage in der Eurozone bessert sich stetig. Die Finanzkrise und deren Folgen ist laut der jüngsten Sentix-Umfrage überwunden. Und auch das Misstrauen um den Erhalt der Eurozone verflüchtigt sich. Die Anleger fassen wieder Vertrauen. Ganz anders sieht es dagegen in den USA aus. Von dem versprochenen Konjunkturaufschwung durch Donald Trump ist gar nichts zu spüren und das schürt die Unsicherheit der US-Anleger. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Manfred Hübner von Sentix die Lage- und Erwartungshaltung der Anleger zu Bund-Future und Euro und weshalb eine straffere Geldpolitik von Seiten der EZB längst überfällig ist.