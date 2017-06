Keynote von OMV-Vorstand Manfred Leitner >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Aktualisierte Ergebnisse der... » Inbox: Ausblick - ATX könnte wieder in... OMV OMV Executive Manfred Leitner talking about challenges and outlook for European refiners in his keynote speech at… https://twitter.com/i/web/status/87206891352539545... OMV Mitglied in der BSN Peer-Group Ölindustrie Show latest Report (03.06.2017) Im ATX auf Pos. 4 (bezogen auf YTD %). Platz 2 im Umsatzranking YTD im ATX. David Davies (CFO) Felix Rüsch (IR) Rainer Seele (CEO) Manfred Leitner (Board Member) Johann Pleininger (Board Member) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Alfred Maydorn...

Den vollständigen Artikel lesen ...