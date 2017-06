Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleiheankäufe im Mai nahezu konstant gehalten, dabei aber die Ankäufe öffentlicher Anleihen spürbar zurückgefahren. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm der Anleihebestand um 62,532 Milliarden Euro zu. Im April waren es 62,638 Milliarden gewesen. Der Bestand an öffentlichen Anleihen erhöhte sich nur noch um 51,490 (Vormonat: 54,311) Milliarden Euro und jener an Unternehmensanleihen um 7,568 (6,807) Milliarden Euro. Die Bestände an Covered Bonds wuchsen um 3,553 (1,928) Milliarden Euro, während die an Kreditverbriefungen (ABS) um 0,078 (minus 0,408) Milliarden Euro abnahmen.

Die Restlaufzeit der von der Bundesbank im Rahmen des Ankaufprogramms erworbenen Anleihen sank auf 7,28 (7,47) Jahre.

