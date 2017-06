Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000DKO7 Novo Litio Ltd. 06.06.2017 AU000000NLI6 Novo Litio Ltd. 07.06.2017 Tausch 1:1

CA69361G1028 Pentanova Energy Corp. 06.06.2017 CA70964T1030 Pentanova Energy Corp. 07.06.2017 Tausch 1:1

US03236M1018 Amyris Biotechnologies Inc. 06.06.2017 US03236M2008 Amyris Biotechnologies Inc. 07.06.2017 Tausch 15:1