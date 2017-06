Zürich - Die Aktien der Credit Suisse Group (CS) fallen am Dienstagnachmittag in die Nähe der bisherigen Tagestiefstkurse. Als belastend erweist sich die Ächtung von Katar durch die umliegenden Nachbarstaaten. Der Wüstenstaat hat seine Beteiligung an der Schweizer Grossbank erst kürzlich erhöht und gilt mit einem Stimmenanteil von knapp 18% als der mit Abstand grösste Einzelaktionär. Insbesondere in den USA schliessen Händler Repressalien gegen die CS nicht aus, sollte sich die Situation im Nahen Osten weiter zuspitzen.

Um 15.55 Uhr verlieren CS Namen 1,2% auf 13,20 CHF. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert im Gegenzug bei 8'932,80 Punkten und damit um 1,23% unter ...

