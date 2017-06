London - In den kommenden beiden Wochen stehen einige Ereignisse an, welche die Märkte bewegen dürften, so Luke Hickmore, Senior Investment Manager bei Aberdeen Asset Management.Diese Woche berate die EZB, die Bevölkerung Großbritanniens begebe sich an die Wahlurnen und Frankreich wähle seine Nationalversammlung - die FED und die Bank of England würden in der Woche darauf tagen. Viel deute darauf hin, dass ein neues Kapitel im schleppenden Übergang von der Geld- zur Fiskalpolitik aufgeschlagen werden könnte.

