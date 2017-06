Bonn (ots) - Drei Terror-Anschläge in neun Wochen - Großbritannien kommt nicht zur Ruhe. Und auch bei uns gab es in den vergangenen Tagen wieder - vorläufige - Festnahmen von Terrorverdächtigen, das Festival "Rock am Ring" wurde sogar vorübergehend abgebrochen, die Besucher evakuiert. Mit geradezu stoischer Gelassenheit reagiert die Öffentlichkeit bisher auf diese Angriffe auf unsere freie, offene Gesellschaft. Doch jeder neue Anschlag zeigt auch: Trotz immer schärferer Überwachungs- und Anti-Terrorgesetze bleiben wir verwundbar.



Wie gewinnen wir den Kampf gegen den Terror? Was müssen Politik und Sicherheitsbehörden jetzt tun? Wie gehen wir um mit der Angst?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:



- Sebastian Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de