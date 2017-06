Ingolstadt (ots) -



Mit der neuen SATURN CARD lohnt sich das Einkaufen bei Saturn jetzt noch mehr! Die kostenlose Kundenkarte bietet vom Start weg exklusive Einkaufsvorteile wie zum Beispiel ein verlängertes Umtauschrecht, Online-Kassenbons und Einladungen zu besonderen Events in den Saturn-Märkten. Nach der Anmeldung im Markt vor Ort oder auf www.saturncard.de können die SATURN CARD Inhaber gleich Statuspunkte, sogenannte "Bits" sammeln und sich so weitere Vorteile sichern, die den Technikeinkauf noch komfortabler machen. Dazu zählen unter anderem Saturn-Coupons, eine Musik-Flatrate bei JUKE und unbegrenzte kostenlose Standard-Lieferungen.



Ein Blick in einen durchschnittlichen Geldbeutel belegt: Menschen lieben Kundenkarten. Für alle, die regelmäßig Technik einkaufen, ist die neue SATURN CARD ein Muss: Denn Saturn weiß genau, was sich Technikfans wünschen.



Das Besondere an der SATURN CARD ist die Staffelung in verschiedene Statusstufen: Gleich bei der Erstanmeldung erhält man die weiße SATURN CARD. Je mehr der Statuspunkte "Bits" man anschließend sammelt, desto höher wird der Status. Für jeden im Onlineshop www.saturn.de oder im örtlichen Saturn-Markt investierten Euro Warenwert werden 10 Bits auf dem Kundenkonto gutgeschrieben. Und dies ist längst nicht die einzige Möglichkeit, Bits zu sammeln. Anders als bei herkömmlichen Kundenkarten kann man zum Beispiel auch durch Produktbewertungen, Weiterempfehlungen und Profilangaben sein Bits-Konto auffüllen.



Vier Statusstufen - viele Vorteile



Erreichbar sind je nach Anzahl der erworbenen Bits vier Statusstufen, an die unterschiedliche Vorteile geknüpft sind. In der Einstiegsstufe ist die SATURN CARD weiß, ab 5.000 Bits orange und ab 15.000 Bits blau. Im Technikhimmel darf man sich fühlen, wenn man 25.000 Bits gesammelt hat und die SATURN CARD schwarz in Händen hält. Bits zu sammeln lohnt sich: Man steigt zum Beispiel direkt in die Statusstufe orange auf, wenn man Produkte im Wert von 500 Euro bei Saturn kauft. Und auch der direkte Weg zur SATURN CARD schwarz ist möglich: Wer sich beispielsweise einen großen Fernseher und eine Soundanlage anschafft, kommt schnell auf die benötigten Bits und befindet sich damit umgehend in der höchsten Stufe.



Einfache Anmeldung im Markt vor Ort, mobil oder online



Inhaber einer SATURN CARD kann jeder werden, der sein 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Anmeldung erfolgt entweder online unter www.saturncard.de, per App oder persönlich in einem Saturn-Markt vor Ort. Die Mitarbeiter an der dortigen Infotheke erklären gerne die Einzelheiten und helfen beim Ausfüllen der bereitliegenden Anmeldeformulare. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und kann jederzeit gekündigt werden. Es kann frei gewählt werden, ob man die praktische Saturn App nutzt oder gerne eine physische Karte in der Geldbörse mit sich führt. Auf ihrem SATURN CARD Konto können Karteninhaber mit einem Blick erkennen, wie viele Bits sie aktuell gesammelt haben und in welcher Stufe sie sich befinden.



Die einzelnen Statusstufen und Vorteile in der Kurzübersicht:



SATURN CARD weiß - Einstiegsvorteile: - Praktische Online-Kassenbons - Verlängertes Umtauschrecht: 28 Tage statt 14 Tage - Informationen und Coupons - Digital-Abonnement des Technikmagazins TURN ON - Einladungen zu Technikevents und Sonderöffnungszeiten im Markt - Kostenlose SATURN CARD Service-Hotline



SATURN CARD orange - zusätzlich zu den Einstiegsvorteilen: - 5-Euro-Saturn-Coupon - 10-Euro-Coupon für JUKE - Eine kostenlose Standardlieferung



SATURN CARD blau - zusätzlich zu den Einstiegsvorteilen: - 10 Euro-Saturn-Coupon - 20 Euro Guthaben für JUKE - Eine kostenlose Premium-Lieferung - Einmaliger 12 Monate extra Technikschutz - Exklusive Sonderangebote



SATURN CARD schwarz - zusätzlich zu den Einstiegsvorteilen: - 25-Euro-Saturn-Coupon - Ein Jahr-Musik-Flatrate bei JUKE - Eine Premium-Lieferung plus unbegrenzte Standardlieferungen - Zeitlich unbegrenztes Umtauschrecht - 12 Monate extra Technikschutz für alle garantiefähigen Produkte - Exklusive Sonderangebote



Über Saturn



Saturn steht für Technikbegeisterung und Technikkompetenz. 1961 gegründet, wird Saturn heute als eigenständige Vertriebsmarke unter dem Dach der MediaMarktSaturn Retail Group - Europas Nummer Eins im Elektrofachhandel - geführt. In Deutschland ist Saturn mit 155 Märkten vertreten und beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Insgesamt gibt es 199 Saturn-Märkte in vier europäischen Ländern. Saturn-Märkte zeichnen sich durch ihre attraktive Lage, ihre Angebotsvielfalt von bis zu 100.000 Elektroartikeln, großzügige Verkaufsflächen, kompetente Beratung, umfassenden Service und konsequente Tiefpreise aus. Im Oktober 2015 wurden zudem zwei Saturn Connect-Märkte in Trier und Köln eröffnet, die digitale Lifestyle-Produkte und -Services in besten Innenstadtlagen in Deutschland präsentieren. Das stationäre Geschäft ergänzt Saturn in Deutschland mit seinem Onlineshop unter www.saturn.de. Im Rahmen dieser Multichannel-Strategie profitieren Saturn-Kunden sowohl von den Vorteilen des Online-Shoppings, als auch von der persönlichen Beratung und den Serviceleistungen in den Märkten vor Ort.



