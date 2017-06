DOHA (dpa-AFX) - Katar sieht sich wirtschaftlich für den Konflikt mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten gerüstet. Die Wirtschaft des Emirats sei so stark, dass sie den Abbruch der diplomatischen Kontakte und die Schließung der Grenzen zu den Nachbarn überwinden werde, erklärte der Präsident der katarischen Handelskammer, Scheich Khalifa bin Dschasim bin Mohammed Al Thani, am Dienstag.

Katar besitze strategische Vorräte an Grundnahrungsmitteln, die für mehr als zwölf Monate reichten, sagte er weiter. Es gebe zudem zahlreiche Alternativen, um den Warenfluss weiter sicherzustellen, da der allergrößte Teil des Güterverkehrs über Luft oder See laufe. Das Leben der Menschen in Katar werde unter der Blockade nicht leiden.

Saudi-Arabien und andere arabische Staaten hatten am Montag ihre diplomatischen Kontakte zu Katar abgebrochen. Sie stellten auch den Luftverkehr mit dem Emirat ein. Die Nachbarländer schlossen zudem ihre Grenze. Vor allem dank seiner Erdgasvorkommen ist Katar eines der reichsten Länder der Welt./jku/DP/she

AXC0224 2017-06-06/17:02