In der vergangenen Handelswoche setzten die internationalen Börsen den Gipfelsturm fort. So schob der Dow Jones die historische Höchstmarke am Freitag auf 21.225 Punkte nach oben (Wochenveränderung: +0,6%; Schlusskurs: 21.206), und der Dax stellte eine neue Bestmarke bei 12.879 Zählern auf (+1,8%; Freitag-Schlusskurs: 12.823). Auch BCDI-Anleger hatten Grund zum Feiern. Denn:Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...