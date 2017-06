New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) von 25 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "neutral" belassen.Die Risiken für die Stahlpreise nähmen zu, schrieb Analyst Cedar Ekblom in einer Studie vom Dienstag. Eine striktere Geldvergabe in China dürfte die dortige Nachfrage belasten und damit auch die weltweiten Stahlpreise begrenzen./mis/zb

