Egal, wie die Wahl zum britischen Unterhaus am Donnerstag ausgeht - Sektkorken werden in Brüssel wohl unabhängig vom Ausgang nicht knallen. Denn nur die Liberaldemokraten sind im Vereinigten Königreich mit der Aussage in den Wahlkampf gezogen, den Brexit noch aufhalten zu wollen. Zwei Tage vor der Wahl kommen sie aber laut Umfragen nur auf etwa...

