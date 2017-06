Auf der arabischen Halbinsel haben sich die Kontrahenten Saudi-Arabien und Katar ineinander verkeilt. Noch nie hat es am Golf ein solch schweres Zerwürfnis gegeben - und der superreiche Zwergstaat wird nicht nachgeben.

Binnen Stunden war alles Gerede von den arabischen Mitbrüdern verdampft, wutentbrannt liegen sich die betuchten Kontrahenten an der Gurgel. Noch nie seit der Existenz der Ölstaaten gab es ein solches Zerwürfnis am Golf. Kuwaits Emir reiste am Dienstag nach Riad, um zu vermitteln. Doch ein schneller Erfolg ist nicht in Sicht, zu tief eingenistet haben sich das Misstrauen und die gegenseitigen Frustrationen der verfeindeten Ölprinzen.

Vor drei Jahren inszenierte Saudi-Arabien schon einmal einen neunmonatigen diplomatischen Boykott Katars. Diesmal jedoch hat das konzertierte Vorgehen eine ganz andere Dimension, weil die aufgebrachten Nachbarn versuchen, Katar von allen Verkehrsverbindungen abzuschneiden, es wirtschaftlich zu isolieren und so zur politischen Kapitulation zu zwingen. Der Flugverkehr liegt am Boden, die Grenzen sind dicht. Menschen in Doha kaufen in Panik die Supermärkte leer.

Die Gründe für diese plötzliche Eskalation sind nicht einfach zu ermitteln in den verschwiegenen und intransparenten politischen Milieus der Herrscherclans. Offenbar kommt bei dem Zornausbruch des saudischen Nachbarn über den widerspenstigen Halbinselstaat vieles zusammen, angefangen von Katars freundlichen Beziehungen zum Iran, über seine Finanzierung der TV-Sender "Al Dschasira" und "Al Araby Al Jadeed" bis hin zu seiner Rolle als Schutzpatron der Muslimbrüder, der Hamas-Bewegung und sonstiger Vertreter ...

