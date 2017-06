Politische Unsicherheit, Börsenrekorde und Nullzinsen - keine einfachen Zeiten für Anleger. Auf der Handelsblatt "Investment Live" hat Markus Koch mit Wirtschafts- und Finanzexperten über Anlagestrategien diskutiert.

Der Dax eilt von Rekord zu Rekord. Viele Anleger können sich über stattliche Gewinne freuen. Seit Jahresbeginn hat der deutsche Standardwerteindex mehr als zehn Prozent zugelegt, auf Sicht von sechs Monaten sind es sogar über 20 Prozent. Kein Wunder, dass die mehr als 500 Gäste im Festsaal des Bayerischen Hofs in München gut gelaunt sind und äußerst optimistisch auf ihr Depot schauen. Immerhin geben 83 Prozent bei einer Abstimmung an, dass 2017 ein gutes Anlagejahr für sie werden dürfte. Doch all die Börsenrekorde und Kursgewinne können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die politische Lage unübersichtlich ist. Die transatlantischen Beziehungen sind angespannt, der Graben zwischen Europa und den USA unter Präsident Donald Trump ist so tief wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Briten werden aus der Europäischen Union austreten - mit noch ungewissen Folgen.

Keine einfachen Zeiten für Investoren. Wie stellt man sich auf in Zeiten politischer Unsicherheit, Börsenrekorden und Nullzinsen? Darum geht es an diesem Abend. "Investment Live", die Anlegerinitiative der Deutschen Bank und des Handelsblatts, ist zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt. Den Fragen der Investoren stellen sich Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, Oliver Plein, Leiter Produktspezialisten Aktien bei der Deutschen Asset Management und Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe. Durch den Abend führt der Börsenexperte Markus Koch, der im übrigen "froh" ist, "so weit weg von Washington wie möglich" zu sein.

Wie so oft in den vergangenen Monaten ist Donald Trump das große Thema. Der US-Präsident treibt nicht nur Politiker, Wirtschaftsbosse und Journalisten vor sich her, sondern eben auch Anleger. Nach der anfänglichen Euphorie über seinen Sieg herrscht unter Investoren mittlerweile Ernüchterung, mitunter aber auch ernste Besorgnis. ...

