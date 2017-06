FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 162,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,25 Prozent. In den meisten anderen Euroländern gingen die Renditen ebenfalls zurück.

Händler begründeten die höhere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren mit der trüberen Stimmung an den Aktienmärkten. Dort wurden die Anleger verunsichert durch mehrere politische Entwicklungen, insbesondere die diplomatische Krise zwischen Katar und anderen Golfstaaten sowie die bevorstehenden Parlamentswahlen in Großbritannien mit ungewissem Ausgang. Zudem stehen am Donnerstag noch die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Kalender./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0226 2017-06-06/17:11