Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta023/06.06.2017/17:00) - Wie wir soeben erfahren, teilte uns die BaFin folgendes mit: "Nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage beabsichtige ich, den Widersprich hinsichtlich der Festsetzung von Zwangsgeldern in Höhe von insgesamt EURO 140.000 vom 18.10.2016 zur Durchsetzung der Anordnungen des Bescheides vom 02.06.2016 kostenpflichtig als zulässig aber unbegründet zurückzuweisen."



Aussender: Kremlin AG



