Saudi-Arabien will im Nahen Osten die dominante Macht sein - und sieht Donald Trump an seiner Seite. In Berlin stößt das harte Vorgehen gegen Katar jedoch auf Missfallen. Außenminister Sigmar Gabriel findet klare Worte.

Katar erhält im Konflikt mit seinen arabischen Nachbarn Unterstützung aus Deutschland. "Katar soll offenbar mehr oder weniger vollständig isoliert und existentiell getroffen werden", sagte Außenminister Sigmar Gabriel dem Handelsblatt. "Eine solche Trumpisierung des Umgangs miteinander ist in einer ohnehin krisengeschüttelten Region ganz besonders gefährlich", so der Vizekanzler.

Gabriel warnte vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts. "Mit einer weiteren Eskalation ist niemandem gedient. Der Mittlere Osten ist ein politisches und militärisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...