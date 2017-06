Das Spezialkomitee wird nun die neue Offerte prüfen. Baofang Jin und sein Konsortium bieten nun die Übernahme der ausstehenden Aktien für 6,80 US-Dollar pro ADS an - deutlich weniger als noch vor zwei Jahren. Dies wird mit den härteren Wettbewerbsbedingungen in der Solarindustrie begründet.Vorstandschef Baofang Jin hat ein überarbeitetes, nicht-bindendes Angebot für den Kauf von JA Solar abgegeben. Er und seine Jinglong Group, dessen einziger Direktor er ist, bieten den Kauf der ausstehenden Aktien zum Preis von 6,80 US-Dollar pro American depositary share (ADS) an, was fünf einfachen Aktien des ...

