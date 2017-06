Düsseldorf (ots) - Die Huawei Technologies Deutschland GmbH und die Allgeier Enterprise Services AG haben in einem Memorandum of Understanding vereinbart, gemeinsam eine Ende-zu-Ende-IT-Lösung für die Retailindustrie zu entwickeln. Die Lösung wird Back Office-Lösungen, die auf SAP-Applikationen basieren, mit avancierten IoT-Lösungen für den Verkaufsbereich kombinieren. Die intendierte Lösung soll in der Open Telekom Cloud realisiert werden. Zugleich planen die beiden Partner, ein gemeinsames Demosystem in Huaweis Open Lab in München einzurichten.



Rolf Lorenz, Director SAP Business Development, Huawei Technologies Deutschland: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Allgeier eine fortgeschrittene IT-Lösung für den Retailbereich entwickeln zu können. Huaweis Strategie setzt auf die Digitalisierung aller vertikalen Industrien, für die maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden müssen. Dafür legen wir unseren Schwerpunkt auf Win-Win-Partnerschaften, wie mit der Allgeier Enterprise Services AG."



Matthias Krefeld, Head of Retail der Allgeier Enterprise Services AG: "Die Business Unit Retail ist einer der strategischen Segmente innerhalb der Allgeier Enterprise Services. Als SAP Full Service Provider begleiten wir Handelsunternehmen in allen Phasen der digitalen Transformation - von der Planung der Lösungen, dem Design, der Implementierung bis hin zum Betrieb. Um Kunden gezielter im stationären Handel anzusprechen wird - über Omnichannel hinaus - IoT eine zunehmend große Rolle spielen. Mit unserem IoT-Store haben wir Szenarien für die Zukunft entwickelt. Hierfür haben wir mit Huawei einen starken Partner gewonnen."



ÜBER HUAWEI



Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.



ÜBER ALLGEIER



Die Allgeier Enterprise Services AG ist einer der führenden Anbieter für Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen für große und mittelständische Unternehmen. Unter dem Dach der Allgeier ES agieren neun Gesellschaften. Kundenunternehmen erhalten damit ein umfassendes Leistungsspektrum von Beratungsdienstleistungen zu Strategien und Prozessen bis zur Kompletteinführung sowie Managed Services in den Bereichen Application Management, Hosting und Cloud aus einer Hand. Zudem profitieren Sie von einem flächendeckenden bundesweiten Servicenetz und einem umfassenden Partnernetzwerk in Europa. Das Angebotsportfolio umfasst neben eigenen Softwarelösungen auch Anwendungen namhafter Hersteller in den Bereichen Enterprise Resource Planning, IT-Security, IT-Infrastruktur und Business Process Management. Allgeier ES ist zertifizierter Microsoft Gold Partner und wurde 2015 von der Experton Group als "Cloud Leader" ausgezeichnet. Das Unternehmen beschäftigt in seinen Gesellschaften über 940 hochqualifizierte Mitarbeiter an 18 Standorten in Deutschland sowie Dependancen in Österreich, Frankreich, Dänemark, Polen und der Schweiz. Das Unternehmen ist Teil der börsennotierten Allgeier SE mit Sitz in München und mehr als 90 Standorten in Europa, Asien und Amerika. Die Allgeier Gruppe beschäftigt aktuell rund 7.500 Mitarbeiter sowie freiberufliche Experten und verzeichnete 2016 einen Umsatz von rund 500 Mio. Euro (fortgeführtes Geschäft).



