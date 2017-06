Lieber Leser,

wer in den vergangenen Jahren auf einen starken Mischfonds setzen wollte, der sowohl in Aktien wie auch in Anleihen investiert, lag mit dem Carmignac Patrimoine A EUR acc Fonds goldrichtig. Der Fonds investiert maximal 50 % des Fondsvermögens in Aktien und den Rest in festverzinsliche oder variabel verzinste Anleihen und in Geldmarktpapiere. Die Performance in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 6,4 % und bezogen auf die vergangenen 3 Jahre sogar bei 15,17 %. Dabei hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...