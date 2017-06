Mainz (ots) - Woche 23/17 Mittwoch, 07.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.45 Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch



6.30 ZDFzeit Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter steckt Deutschland 2012



7.05 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Inside New York Verkehr am Limit USA 2016



9.05 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks



9.50 Essen vom Fließband In der Brotfabrik



10.35 Street Food Burger, Burritos und ein dicker Braten USA/Mexiko/Peru/Argentinien 2016



11.20 Inside New York Essen für die Megacity USA 2016



( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.40 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.00 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



( weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 23/17 Freitag, 09.06.



Bitte Programmänderung beachten:



12.15 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



"ZDF-History: Mythos Fremdenlegion - Deutsche in Frankreichs Diensten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



