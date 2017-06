shareribs.com - Mitte Mai flatterte unserem Musterdepotwert Integra Gold Corp. (WKN: A1H4TX) ein freundliches Übernahmeangebot von Eldorado Gold ins Haus. Eldorado Gold hält bereits 13 Prozent an Integra Gold und bot nun einen Aufschlag von 52 Prozent auf den Schlusskurs der Integra Gold-Aktie. Damit wird Integra Gold mit 590 Mio. CAD bewertet. Integra Gold-Aktionäre erhalten eine Mischung aus Cash und Eldorado Gold-Aktien.Bei Redaktionsschluss konnte man die Integra Gold-Aktie in Stuttgart bei 0,679 Euro verkaufen. Bei unserem Einstandskurs von 0,209 Euro ergibt sich eine Rendite von über 220 Prozent, die wir nun auch realisieren wollen. Den Erlös wollen wir in neue vielversprechende Aktien investieren.Auch unsere jüngste Empfehlung im Rohstoffsektor, 88 Energy Ltd. (WKN: A14PRT), entwickelt sich hervorragend. Die Aktie ist nach einer längeren Seitwärtsbewegung endlich nach oben ausgebrochen. Ende Juni/Anfang Juli rechnet das Management von 88 Energy mit den Flow Rates des neuen Bohrlochs Icewine #2.Vor wenigen Tagen durchbrach die Amazon-Aktie die Schallmauer von 1.000 USD pro Aktie und ging gestern mit 1.011,34 USD aus dem Handel. Wer die Aktie vor 20 Jahren am ersten Handelstag gekauft und bis jetzt durchgehalten hat, ist Multimillionär, da die Aktie splitbereinigt um mehr als das 500(!)-fache gestiegen ist.Auch mit der Netflix-Aktie konnten Investoren ein Vermögen verdienen. Wer die Netflix-Aktie vor 15 Jahren am ersten Handelstag gekauft und bis jetzt durchgehalten hat, ist aller Sorgen ledig, da die Aktie splitbereinigt um mehr als das 137-fache gestiegen ist.Seit einigen Wochen analysieren wir eine Aktie, die das Zeug auf ähnlich spektakuläre Kursgewinne hat und dem Geschäftsmodell von Netflix folgt. Was Netflix für Filme und Spotify für Musik ist, könnte Shoal Games Ltd. (WKN: A14M5G) im Spielebereich für Kinder werden: "Netflix of Games for kids".

